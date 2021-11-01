Квартальнов: победа над «Авангардом» — ответная реакция на поражение от «Трактора»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1).



«Упорная, тяжёлая игра, здорово, что победили. Хороший второй гол забили, при первом тоже Данис Зарипов отдал хорошую передачу. Мы знали, что будет нелёгкий матч, ребята – молодцы.



Когда ожидать возвращения травмированных Пера Линдхольма и Николая Коваленко? Линдхольм ещё не скоро, даже после перерыва на сборные не выйдет. Коля, надеюсь, сыграет после перерыва.



Это ответная реакция ребят после поражения в игре с «Трактором» (0:5). И Тимур Билялов здорово сыграл, это такой ответ. В прошлой игре после пары неудачных бросков мы его заменили, а сегодня он помог победить, держал нас в игре. Мы понимали, с кем мы играем, это очень серьёзная команда. Любые победы дают психологическое преимущество – даже восстанавливаешься после них быстрее. Хотя сегодня грань была тонкая, можно было и «свалиться».



Зарипов работает по плану, непросто находить в себе мотивацию и играть, как он. Сегодня в ключевой момент он сделал такую хорошую передачу, конечно, этого от него ждёшь, знаешь, что он может это сделать. Данис отдохнул, сейчас, надеюсь, продолжит играть – уже два матча подряд. Конечно, мы будем его использовать.



Момент с удалением Юдина? Этот момент мы ещё не посмотрели, но там был другой очень важный момент – на Никите Дыняке. Если будете игру пересматривать, обратите внимание. С Димкой я ещё не разговаривал, может быть, какие-то эмоции были», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.