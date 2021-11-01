Беттмэн: «Чикаго» плохо справились с ситуацией с Бичом. Штраф в $ 2 млн недостаточен

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выступил с заявлением относительно расследования секс-скандала, связанного с «Чикаго» и хоккеистом Кайлом Бичом.
«То, что произошло с ним, было неуместным, это было неправильно во всех отношениях, и „Чикаго“ плохо с этим справились.
Почему мы дали Джоэлю Кенневиллю тренировать „Флориду“ в прошлую среду? Чтобы никто, включая Кенневилля, не мог сказать, что я предвзято отношусь к нему. По этому поводу были разногласия.
Кевин Чевелдайофф (генменеджер „Чикаго“ в 2010 году. — прим. „Чемпионата“) покинул собрание 23 мая 2010 года, полагая, что боссы клуба будут расследовать дело Брэда Олдрича. Чевелдайофф считал, что отставка Олдрича стала результатом разбирательств.
Кевин принимал второстепенное участие в расследовании. Когда они проводили разбирательства, то никто не проводил с ним встречи. Считаем, что штраф в размере $ 2 млн недостаточен», — приводит слова Беттмэна в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.
- 1 ноября 2021
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