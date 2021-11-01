Хартли: «Авангард» сегодня сам себе не дал шанса на победу

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (1:2).



«Поздравляю «Ак Барс» с победой. Думаю, что в первом и втором периодах мы попросту не могли завладеть инициативой. Голевые моменты были сведены к минимуму. В свою очередь, мы не так много шансов давали сопернику. В третьем периоде игра выровнялась, но стоило нам допустить ошибку в своей зоне, как она стала решающей в матче.



Мы сегодня сами себе не дали шанса на победу. В первых двух периодах мы не могли набрать ход – были в зоне, но не доводили шайбу до ворот. Где-то, может быть, переигрывали, отдавали лишнюю передачу, соперник здорово действовал в обороне, шайба выходила из их зоны.



Слухи об отставке? Любой тренер выполняет свою работу, он должен тренировать, чтобы его команда побеждала. Понятно, что всегда есть риски, о которых всем известно. Но никто не приставляет тебе пистолет к голове и не заставляет идти тренировать. Слухи – это всего лишь слухи, их огромное количество, так было всегда. Если тратить своё время на то, чтобы верить слухам, ты не сможешь качественно выполнять свою работу», — приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.