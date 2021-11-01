Билялов: если вратарь зациклен на пропущенных шайбах, то он не будет играть в «Ак Барсе»

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1).



«Была игра от ножа. Можно сказать, что шла до гола. Соперник проводил очень много времени в нашей зоне. Спасибо ребятам, ловили на себя очень много шайб. Немало бросков нанёс «Авангард», но ребята сегодня очень хорошо оборонялись, спасибо им. В атаке красиво держали шайбу, начало что-то получаться. Сегодня с нашей стороны была хорошая игра.



После игры в Челябинске тренерский штаб решил просто встряхнуть команду, так что замена в игре с „Трактором“ на меня никак не давила. Конечно, неприятно уходить после двух минут, но впереди целый сезон, надо работать, ни на чём не зацикливаться. Если вратарь будет зацикливаться на пропущенных шайбах, то не будет играть в «Ак Барсе».



Приятнее играть, когда побольше бросков. Если за час игры наносят 15-20 бросков, то это не так комфортно, потому что бывают игры, в которых из этих 20 – пять станут суперопасными, а ты полухолодный отбиваешь эти шайбы. Это не очень приятно. Приятнее, если всегда находишься в игре», — цитирует Билялова официальный сайт «Ак Барса».