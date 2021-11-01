Крикунов: Слава Быков удивил. Почему в сборную Канады или США не зовут россиянина?

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова Вячеслава Быкова, который заявил, что Боб Хартли мог бы возглавить российскую национальную команду.



«Своими высказываниями относительно Боба Харли и того, что он мог бы возглавить сборную России, Слава Быков сильно удивил. Почему в сборную Канады или США не приглашают россиянина, не знаете? Почему вдруг мы, живя в такой богатой на таланты стране, должны приглашать в сборную России иностранца? Это просто какая–то глупая идея.



Я уверен в том, что российской сборной должен руководить россиянин. И самый лучший вариант – это Олег Знарок. Опытный специалист, уже приводивший к золотым медалям сборную России на Олимпиаде и чемпионате мира», — приводит слова Крикунова AllHockey.Ru.

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