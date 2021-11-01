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Крикунов: Слава Быков удивил. Почему в сборную Канады или США не зовут россиянина?

Крикунов: Слава Быков удивил. Почему в сборную Канады или США не зовут россиянина?
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал слова Вячеслава Быкова, который заявил, что Боб Хартли мог бы возглавить российскую национальную команду.

«Своими высказываниями относительно Боба Харли и того, что он мог бы возглавить сборную России, Слава Быков сильно удивил. Почему в сборную Канады или США не приглашают россиянина, не знаете? Почему вдруг мы, живя в такой богатой на таланты стране, должны приглашать в сборную России иностранца? Это просто какая–то глупая идея.

Я уверен в том, что российской сборной должен руководить россиянин. И самый лучший вариант – это Олег Знарок. Опытный специалист, уже приводивший к золотым медалям сборную России на Олимпиаде и чемпионате мира», — приводит слова Крикунова AllHockey.Ru.

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