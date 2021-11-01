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Кэмпфер: после некоторых передач Зарипова глаза лезут на лоб, невероятный игрок

Кэмпфер: после некоторых передач Зарипова глаза лезут на лоб, невероятный игрок
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Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1).

«Хороший матч, очень равный, было много моментов для голов. Здорово, что мы победили, особенно после двух предыдущих игр. Теперь будем готовиться к встрече с «Сибирью».

От Зарипова можно ожидать любой передачи, это невероятный игрок. После некоторых его передач даже на тренировках глаза лезут на лоб, он находит такие линии. Когда ты с ним на льду, нужно всегда ожидать передачи, и я как раз этим воспользовался.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Мы все недовольны большинством, над этим надо работать всем вместе. Сегодня утром у нас было хорошее собрание, и перед игрой тоже, мы много его обсуждаем. Чем больше работать, говорить, тренироваться, тем лучше будет розыгрыш», — цитирует Кэмпфера официальный сайт «Ак Барса».

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