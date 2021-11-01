Леонтьев — о 3:5 с «Куньлунем»: «Нефтехимик» привёз ошибки сам себе. Обидное поражение
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (3:5).
«Конечно, это не тот результат, которого мы ждали. Хотя поначалу хорошо выстояли в меньшинстве, в большинстве забили. Вели в одну шайбу после второго периода. Дальше нужно было играть терпеливо и грамотно по счёту, но начались ненужные удаления, которые соперник реализовал.
Эти ошибки мы привезли сами себе. Штурмовали в конце, но пропустили ещё одну контратаку. Обидное поражение, из которого мы сделаем выводы», — приводит слова Леонтьева официальный сайт клуба.
«Нефтехимик» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, после 24 матчей набрав 21 балл.
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