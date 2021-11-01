Форвард «Монреаля» получил дисквалификацию за толчок на борт Зеграса в игре с «Анахаймом»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Седрик Пакетт дисквалифицирован на два матча, сообщает официальный сайт НХЛ.



Хоккеист был удалён до конца игры во время встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахаймом» (2:4). В первом периоде Пакетт толкнул на борт форварда «Анахайма» Тревора Зеграса. После силового приема американец покинул лёд, но затем вернулся в игру. Итоговое игровое время Пакетта составило 2 минуты и 11 секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Монреаль» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после десяти матчей набрав четыре очка. «Анахайм» — седьмой на Западе, имея в своём активе девять баллов после 10 встреч.