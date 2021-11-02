Адам Фокс подписал 7-летний контракт с «Рейнджерс» на $ 66,5 млн

Американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.

Его новый контракт с клубом рассчитан на 7 лет, а заработная плата за один год составит $ 9,5 млн долларов. Таким образом, за весь срок контракта он заработает $ 66,5 млн.

23-летний Фокс провел за «Рейнджерс» 134 матча, в которых набрал 98 очков. На его счету 15 голов и 83 результативные передачи. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги американец принял участие в 9 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

Ранее защитник выиграл индивидуальную награду «Джеймс Норрис Трофи», вручаемую лучшему игроку его амплуа по итогам регулярного сезона НХЛ.

В прошлом сезоне он принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал 42 результативные передачи.