Адам Фокс подписал 7-летний контракт с «Рейнджерс» на $ 66,5 млн

Американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды.
Его новый контракт с клубом рассчитан на 7 лет, а заработная плата за один год составит $ 9,5 млн долларов. Таким образом, за весь срок контракта он заработает $ 66,5 млн.
23-летний Фокс провел за «Рейнджерс» 134 матча, в которых набрал 98 очков. На его счету 15 голов и 83 результативные передачи. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги американец принял участие в 9 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.
Ранее защитник выиграл индивидуальную награду «Джеймс Норрис Трофи», вручаемую лучшему игроку его амплуа по итогам регулярного сезона НХЛ.
В прошлом сезоне он принял участие в 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал 42 результативные передачи.
- 2 ноября 2021
-
01:55
-
01:33
-
00:00
- 1 ноября 2021
-
23:44
-
23:31
-
23:18
-
23:06
-
22:58
-
22:44
-
22:32
-
22:13
-
21:57
-
21:34
-
21:21
-
20:35
-
20:27
-
20:08
-
19:45
-
19:33
-
19:25
-
19:07
-
19:00
-
18:33
-
18:12
-
18:07
-
17:47
-
17:20
-
17:05
-
16:48
-
16:33
-
16:21
-
16:01
-
15:11
-
14:56
-
14:46