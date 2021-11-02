Евгений Малкин показал фото в эффектном костюме Гринча

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин показал свой костюм на Хэллоуин.

Россиянин нарядился в эффектный костюм Гринча, а в руке он держал клюшку.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Евгения Малкина.

Сейчас Евгений Малкин восстанавливается после травмы и будет готов играть в декабре. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин не провёл ни одного матча. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 940 матчах, в которых забил 424 гола и сделал 680 результативных передач.

В текущем сезоне «Питтсбург» провёл восемь матчей и набрал в них восемь очков. Команда располагается на 14-м месте в таблице Восточной конференции. Свой следующий матч «Питтсбург» проведёт 3 ноября. В этот день команда сыграет с «Ванкувер Кэнакс».