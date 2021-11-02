Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой матча с «Вашингтоном». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В этой встрече Василевский отразил 31 бросок и пропустил 2 гола. Первой звездой стал нападающий «Тампы» Энтони Чирелли, который забил гол и сделал две результативные передачи. Третья звезда – защитник хозяев Эрик Чернак.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин впервые в сезоне не набрал очков. прервал восьмиматчевую результативную серию в лиге. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в девяти матчах, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

В следующем туре «Тампа» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». Матч состоится 5 ноября. «Вашингтон» в этот же день сыграет с «Флоридой».