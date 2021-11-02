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Хет-трик Кейна помог «Чикаго» разгромить «Оттаву», у Зуба и Зайцева — «-2»

Хет-трик Кейна помог «Чикаго» разгромить «Оттаву», у Зуба и Зайцева — «-2»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Брэндон Хагель (дубль) и Патрик Кейн (хет-трик). За гостей забросил Алекс Форментон. Российские защитники «Оттавы» Артём Зуб и Никита Зайцев завершили матч с коэффициентом полезности «-2».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2021, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Хагель (Кейн, Тэйвз) – 19:10' (5x5)   2:0 Кейн (Карпентер, Тэйвз) – 22:09' (5x4)   3:0 Хагель (Тэйвз, Джонс) – 40:27' (5x5)   4:0 Кейн (Густафссон, Кубалик) – 41:22' (5x5)   4:1 Форментон (Мете, Эннис) – 41:41' (5x5)   5:1 Кейн (Кубалик) – 47:17' (5x5)
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