Хет-трик Кейна помог «Чикаго» разгромить «Оттаву», у Зуба и Зайцева — «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей забивали Брэндон Хагель (дубль) и Патрик Кейн (хет-трик). За гостей забросил Алекс Форментон. Российские защитники «Оттавы» Артём Зуб и Никита Зайцев завершили матч с коэффициентом полезности «-2».
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.
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