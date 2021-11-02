Василевский провёл юбилейный 300-й матч в основе «Тампы»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



Данный матч для вратаря хозяев Андрея Василевского стал 300-м, который он начал с первых минут. В составе клуба из Тампы Василевский одержал 194 победы. Больше среди вратарей удалось только голкиперу Кену Драйдену (196).



Всего в НХЛ Василевский провёл 310 встреч. В нынешнем сезоне он принял участие в 8 матчах, в которых пропустил 20 шайб.



Напомним, что в матче против «Вашингтона» голкипер пропустил два гола и сделал 31 сейв. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.



Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Евгений Кузнецов сделал результативную передачу. Защитник Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

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