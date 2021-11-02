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Том Уилсон: Овечкин и Кузнецов играют очень хорошо. Я должен их дополнять

Том Уилсон: Овечкин и Кузнецов играют очень хорошо. Я должен их дополнять
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился впечатлениями после поражения в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:3.

В прошлом сезоне на счету нападающего было 13 голов и 20 результативных передач в 47 матчах. В текущем сезоне у Уилсона 7 голевых передач, но ни одной заброшенной шайбы.

«Очевидно, что меня не устраивает то, что у меня 0 заброшенных шайб в этом сезоне. Я хотел отличиться в этой встрече, были варианты, хотел забросить пару шайб. Но Овечкин и Кузнецов действительно играли хорошо. И я должен дополнять их, я собираюсь продолжить это делать», — цитирует Уилсона официальный сайт «Вашингтона».

Напомним, именно в этой встрече Александр Овечкин не смог отличиться. Прервалась восьмиматчевая серия нападающего.

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