Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Источник: ИИХФ с большой долей вероятности снимет мужскую сборную Китая с Олимпиады-2022

Источник: ИИХФ с большой долей вероятности снимет мужскую сборную Китая с Олимпиады-2022
Комментарии

Мужская сборная Китая по хоккею с большой вероятностью будет исключена с зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года.

Как сообщает «Матч ТВ», сегодня, 2 ноября, состоится заседание Совета ИИХФ, и на нём будет принято данное решение. С высокой вероятностью китайскую команду заменит сборная Норвегии, имеющая наивысший рейтинг среди тех, кто не отобрался на Олимпиаду (11-е место).

Отмечается, что женская сборная Китая примет участие в хоккейном турнире.

Ранее новый президент ИИХФ Люк Тардиф заявлял, что «смотреть, как команда проигрывает 15-0, будет неинтересно никому: ни Китаю, ни хоккейному сообществу».

Как принимающая страна Китай имеет автоматическую квалификацию на Олимпийские игры, но они занимают лишь 32-е место в мировом рейтинге, не принимая участия в официальных матчах с 2019 года.

Китайская команда посеяна на Играх в группе А вместе со сборными Канады, США и Германии.

Новость по теме
Сборную Китая по хоккею могут снять с домашней Олимпиады из-за слабости команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021