Источник: ИИХФ с большой долей вероятности снимет мужскую сборную Китая с Олимпиады-2022

Мужская сборная Китая по хоккею с большой вероятностью будет исключена с зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в феврале 2022 года.



Как сообщает «Матч ТВ», сегодня, 2 ноября, состоится заседание Совета ИИХФ, и на нём будет принято данное решение. С высокой вероятностью китайскую команду заменит сборная Норвегии, имеющая наивысший рейтинг среди тех, кто не отобрался на Олимпиаду (11-е место).



Отмечается, что женская сборная Китая примет участие в хоккейном турнире.



Ранее новый президент ИИХФ Люк Тардиф заявлял, что «смотреть, как команда проигрывает 15-0, будет неинтересно никому: ни Китаю, ни хоккейному сообществу».



Как принимающая страна Китай имеет автоматическую квалификацию на Олимпийские игры, но они занимают лишь 32-е место в мировом рейтинге, не принимая участия в официальных матчах с 2019 года.



Китайская команда посеяна на Играх в группе А вместе со сборными Канады, США и Германии.

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