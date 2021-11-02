Тренерский штаб сборной России по хоккею посетил матч между «Тампой» и «Вашингтоном»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



На матче присутствовал тренерский штаб сборной России: главный тренер Алексей Жамнов, его ассистент Сергей Гончар, менеджер по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук, а также скаут Владимир Малахов, сообщает в «Твиттере» журналист Пол Кеннеди.



В прошедшей встрече сыграли пять российских хоккеистов: у «Тампы» — голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачёв, у «Вашингтона» — защитник Дмитрий Орлов, а также нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.



Василевский пропустил два гола и сделал 31 сейв, став первой звездой матча. Сергачёв не отметился результативными действиями.



Овечкин также не набрал очков за результативность. Кузнецов сделал голевой пас, а Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «+1».



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании. Игры предварительного этапа состоятся с 9 по 13 февраля.