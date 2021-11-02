Хоккеисты «Эдмонтона» и «Сиэтла» во время игры зацепились друг за друга шнурками коньков

«Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сиэтл Кракен» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



На 9-й минуте матча произошёл необычный эпизод. Форвард «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс зацепился шнурками на своих коньках за игровую обувь защитника «Сиэтла» Винса Данна. Судье встречи пришлось помочь хоккеистам расцепиться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.

«Эдмонтон» после победы вышел на первое место в таблице Западной конференции, набрав 14 очков после восьми встреч. «Сиэтл» — на 14-й строчке Запада, имея в своём активе семь баллов после 10 игр.