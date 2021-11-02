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Форвард «Коламбуса» Доми попал в ковид-протокол и пропустит ближайшие матчи клуба

Форвард «Коламбуса» Доми попал в ковид-протокол и пропустит ближайшие матчи клуба
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Макс Доми попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает официальный сайт клуба, на его место из фарм-клуба вызван Кевин Стенлунд.

В четырёх матчах нынешнего сезона НХЛ Доми набрал 4 (1+3) результативных балла при показателе полезности «+2». С 19 по 25 октября он также пропустил четыре игры чемпионата из-за повреждения ребра.

Напомним, за «Блю Джекетс» выступает российский форвард Егор Чинахов, который пропустил последние два матча клуба с «Рейнджерс» (0:4) и «Нью-Джерси» (4:3, бул.). В текущем сезоне 20-летний хоккеист принял участие в четырёх матчах НХЛ, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-3».

«Коламбус» занимает седьмое место в Восточной конференции, после восьми матчей набрав 10 очков. В следующей встрече «мундиры» в гостях сыграют с «Колорадо» (4 ноября, 4:00 мск).

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