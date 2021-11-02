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Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 2 ноября

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 2 ноября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 2 ноября.

В Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», набравшая после девяти матчей 17 очков. Следом идёт «Каролина Харрикейнз», имеющая в своём активе 16 баллов после восьми встреч. На третьей строчке — «Нью-Йорк Рейнджерс», отстающий от второго места на три очка при девяти сыгранных матчах. Аналогичные показатели имеет «Вашингтон Кэпиталз», сегодня ночью обыгравший дома «Тампа-Бэй» (3:2).

На Западе на первое место вышел «Эдмонтон Ойлерз», обыгравший дома «Сиэтл Кракен» (5:2). Подопечные Дэйва Типпетта имеют 14 баллов после восьми проведённых игр. На второй строчке находится «Калгари Флэймз», который отстаёт от лидера на одно очко. Третье место занимает «Сент-Луис Блюз», набравший 12 баллов после семи матчей.

Турнирная таблица НХЛ
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