Защитник «Тампы» Чернак с разницей в 10 секунд заблокировал два мощнейших броска Овечкина

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:2. Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена».



В конце первого периода защитник хозяев Эрик Чернак с разницей в 10 секунд заблокировал два мощных броска российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина. Видео с моментом доступно по ссылке.



36-летний нападающий «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отбил 31 бросок из 33, став первой звездой матча.



«Вашингтон» занимает четвёртое место в Восточной конференции, после девяти матчей набрав 13 очков. «Тампа» — шестая на Востоке, имея в своём активе 11 баллов после девяти игр.