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Сергачёв: Василевский провёл выдающийся матч с «Вашингтоном», дав нам шанс

Сергачёв: Василевский провёл выдающийся матч с «Вашингтоном», дав нам шанс
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтоном» (3:2).

«Нашим планом было не дать «Вашингтону» играть в скоростной хоккей. Потому что соперник умеет быстро уходить в отрыв. И надо сказать, что Вася сегодня провёл выдающийся матч. Особенно здорово он сыграл во втором периоде. Великолепно выполнил свою работу, дав нам шанс.

Игра в паре с Хедманом? Я где-то половину своих матчей провёл справа, поэтому ничего нового для меня нет. Я наслаждаюсь, когда играю с таким партнёром. Мы помогаем друг другу и по возможности стараемся подключаться к нападению», – приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.

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