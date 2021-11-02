Сергачёв: Василевский провёл выдающийся матч с «Вашингтоном», дав нам шанс

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтоном» (3:2).



«Нашим планом было не дать «Вашингтону» играть в скоростной хоккей. Потому что соперник умеет быстро уходить в отрыв. И надо сказать, что Вася сегодня провёл выдающийся матч. Особенно здорово он сыграл во втором периоде. Великолепно выполнил свою работу, дав нам шанс.



Игра в паре с Хедманом? Я где-то половину своих матчей провёл справа, поэтому ничего нового для меня нет. Я наслаждаюсь, когда играю с таким партнёром. Мы помогаем друг другу и по возможности стараемся подключаться к нападению», – приводит слова Сергачёва официальный сайт НХЛ.