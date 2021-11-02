Патрик Кейн вышел на третье место в списке лучших снайперов «Чикаго» за всю историю

«Чикаго Блэкхоукс» крупно обыграл «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:1. Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр».



В составе хозяев хет-триком отметился нападающий Патрик Кейн. 32-летний форвард забросил 408 шайб за «Блэкхоукс», выйдя на третье место в списке лучших снайперов за всю историю клуба. Он опередил Стива Лармера.

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Больше голов в истории «Чикаго» имеют лишь Стэн Микита (541) и Бобби Халл (604).



Напомним, Кейн был выбран «Блэкхоукс» на драфте НХЛ 2007 года под первым номером. Он играет за клуб всю карьеру, проведя 1035 матчей, набрав в них 1097 (408+689) очков при показателе полезности «+58». «Чикаго» занимает 15-е место в таблице Западной конференции, набрав четыре очка после 10 матчей.