«Трактор» не будет обменивать права на Кравцова, переговоры о контракте продолжаются
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о ходе переговоров с нападающим Виталием Кравцовым.
«В настоящий момент «Трактор» продолжает переговоры по контракту Виталия Кравцова. Мы находимся в диалоге с ним и его стороной. Ни в один из клубов КХЛ менять права на Кравцова «Трактор» не будет», — сказал Савин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, «Рейнджерс», за которых хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге, разрешили россиянину вести переговоры с другими клубами из-за отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ.
Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ. Всего он провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.
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