Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» не будет обменивать права на Кравцова, переговоры о контракте продолжаются

«Трактор» не будет обменивать права на Кравцова, переговоры о контракте продолжаются
Комментарии

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о ходе переговоров с нападающим Виталием Кравцовым.

«В настоящий момент «Трактор» продолжает переговоры по контракту Виталия Кравцова. Мы находимся в диалоге с ним и его стороной. Ни в один из клубов КХЛ менять права на Кравцова «Трактор» не будет», — сказал Савин в беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Рейнджерс», за которых хоккеист выступал в Национальной хоккейной лиге, разрешили россиянину вести переговоры с другими клубами из-за отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ.

Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ. Всего он провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021