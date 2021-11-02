Кузнецов: ещё ни разу не тренировал меньшинство — весь опыт приобретаю через игры

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал об игре в спецбригаде меньшинства, а также о составе клуба.



«Мы провели солидный тренинг-кемп и с самого начала понимали, что при наличии таких талантливых игроков можем многого добиться, если будем исполнять тренерский план и избегать ненужных удалений. Когда все ребята здоровы и мы можем полагаться друг на друга, то приходит результат.



Меньшинство? Это большая ответственность, но мне она нравится. Я рад, что мне доверили этот шанс попробовать что-то новое. При этом я ещё ни разу не тренировал меньшинство — весь опыт приобретаю исключительно через игры. Иногда, как выясняется, это прекрасно работает. И я не думаю, что опыт игры в большинстве помогает мне разгадывать замыслы противника. Тренеры дают тебе план — и ты его исполняешь, так это происходит. Наверное, только в контратаках можно импровизировать», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.