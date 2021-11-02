Вудкрофт: минское «Динамо» уже не та команда, что была раньше. Мы гораздо лучше

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о прошедшем матче с «Салаватом Юлаевым», о предстоящей встрече с московским «Динамо», а также о дебюте Алексея Протаса в НХЛ.



«В матче с «Салаватом» мы убедились в том, что не хотим затрачивать энергию на то, чтобы каждый период догонять нашего соперника. Нашей команде не удалось начало всех периодов. Думаю, что это стало хорошим уроком. Однако мы в очередной раз показали всей лиге, что даже если у нас топовый соперник, то можем играть наравне с ним. Нам эта встреча пошла на пользу.



Протас? После последней игры я получил сообщение от директора по развитию игроков «Вашингтона» о том, что Протаса вызывают в основную команду. Я сразу ответил, что это отличная новость, и попросил передать ему пожелания удачи от нашей команды. Алексей – отличный человек и хороший хоккеист. Если игрок правильно подходит к работе, готов учиться, отдавать все силы – это принесёт результат. Мы гордимся им!



Игра с московским «Динамо»? Все видели, что прошлая встреча с ними не задалась. Это была первая игра для многих наших хоккеистов, все присматривались друг к другу. Первый период проиграли 0:3, но во втором и третьем счёт и игра были равными. Мы показали уже тогда, что можем играть лучше.



Московское «Динамо» — это хороший соперник, который знает, что мы стали гораздо сильнее. Наши игроки притёрлись друг к другу. На нас настраиваются иначе, никто не приезжает в Минск, ожидая лёгкой игры. Минское «Динамо» уже не та команда, что была раньше. Мы гораздо лучше. Москвичи приезжают к нам после двух поражений подряд, поэтому они будут очень голодны. Но мы тоже хотим победить, поэтому игра сегодня будет боевая», — цитирует Вудкрофта пресс-служба «Динамо».