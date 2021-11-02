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Агент Николаев отреагировал на информацию о возможных обменах лидеров московского «Динамо»

Агент Николаев отреагировал на информацию о возможных обменах лидеров московского «Динамо»
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Хоккейный агент Юрий Николаев прокомментировал появившиеся слухи о возможном обмене московским «Динамо» своих ключевых и дорогостоящих игроков, в числе которых есть и клиенты его агентства.

Николаев – крупнейший и один из самых известных хоккейных агентов России с лицензией, дающей право работать в КХЛ.

«Это всё на уровне слухов. Никаких конкретных разговоров с руководством московского «Динамо» по нашим игрокам не было. Есть ли у клуба долги? Это внутренний вопрос клуба», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее появилась информация, что московское «Динамо» могут покинуть нападающий Вадим Шипачёв, защитники Вячеслав Войнов и Андрей Педан, а также голкипер Иван Бочаров.

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