Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флёри — о 1-й победе за 10 игр: сбросили со спины не маленькую обезьяну, а целую гориллу

Флёри — о 1-й победе за 10 игр: сбросили со спины не маленькую обезьяну, а целую гориллу
Комментарии

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (5:1). Клуб одержал первую победу в сезоне, до этого уступив в девяти встречах.

«Это была не маленькая обезьяна. Это была целая горилла. Было очень непросто сохранять оптимизм, но ребята старались, несмотря ни на что. Здорово, что у наших фанатов сегодня есть повод порадоваться», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.

В США для завершения длительных неудачных серий есть специальное выражение, которое дословно переводится, как «сбросить обезьяну со спины».

Голкипер сделал в прошедшем матче 29 сейвов. Флёри выступает за «Чикаго» с текущего сезона, сыграв шесть встреч и пропуская в среднем 3,92 шайбы за игру при проценте отражённых бросков 88,8%.

«Блэкхоукс» в настоящий момент занимают 15-е место в Западной конференции, набрав четыре очка в 10 играх.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021