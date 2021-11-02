Флёри — о 1-й победе за 10 игр: сбросили со спины не маленькую обезьяну, а целую гориллу

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (5:1). Клуб одержал первую победу в сезоне, до этого уступив в девяти встречах.
«Это была не маленькая обезьяна. Это была целая горилла. Было очень непросто сохранять оптимизм, но ребята старались, несмотря ни на что. Здорово, что у наших фанатов сегодня есть повод порадоваться», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.
В США для завершения длительных неудачных серий есть специальное выражение, которое дословно переводится, как «сбросить обезьяну со спины».
Голкипер сделал в прошедшем матче 29 сейвов. Флёри выступает за «Чикаго» с текущего сезона, сыграв шесть встреч и пропуская в среднем 3,92 шайбы за игру при проценте отражённых бросков 88,8%.
«Блэкхоукс» в настоящий момент занимают 15-е место в Западной конференции, набрав четыре очка в 10 играх.
- 2 ноября 2021
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