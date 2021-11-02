П. Кейн: можно физически почувствовать, насколько легче стало «Чикаго» после первой победы

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:1) рассказал о перенесённом коронавирусе, первом выигрыше в сезоне, а также о выходе на четвёртое место в списке лучших снайперов клуба за всю историю.
«У меня были симптомы в самом начале, поэтому пришлось отсидеть положенные по протоколу 10 дней. Но в целом я чувствовал себя неплохо.
Можно прямо физически почувствовать, насколько легче нам стало без этого груза на плечах. Неудачный октябрь позади, мы открыли новую страницу календаря и, надеюсь, сможем развить сегодняшний успех. С первой до последней минуты мы показывали солидный хоккей.
408 шайб? Это многое для меня значит. «Чикаго Блэкхоукс» — клуб «Оригинальной шестёрки», за который выступало много великих игроков. Стив Лармер, который, наверное, даже заслуживает места в Зале славы, был одним из них. Мне льстит, что я сумел обойти такого отличного игрока и прекрасного человека», — цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.
- 2 ноября 2021
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