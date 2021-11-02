«Амур» подписал контракт с экс-форвардом «Витязя» Гребенщиковым
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«Амур» заключил соглашение с нападающим Святославом Гребенщиковым.
Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба, контракт с 27-летним форвардом носит односторонний характер и рассчитан до конца сезона.
Гребенщиков — воспитанник хоккейной школы петербургского СКА. В составе родной команды дебютировал в КХЛ, также имеет опыт игры в «Сочи», но большую часть карьеры в КХЛ провёл в подмосковном «Витязе». В свой первый год за подмосковный клуб он стал вторым снайпером команды (14 шайб), а второй сезон выдался самым результативным в карьере – 19 (9+10) очков.
В нынешнем чемпионате нападающий начинал в составе «Витязя», сыграл семь матчей, отметился голевой передачей при общей полезности «0».
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