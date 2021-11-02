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Фазель: лично я не сомневаюсь, что Китай сыграет на ОИ, главное в Олимпиаде — участие

Фазель: лично я не сомневаюсь, что Китай сыграет на ОИ, главное в Олимпиаде — участие
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Бывший глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением об участии сборной Китая в олимпийском хоккейном турнире.

«Сначала надо вспомнить слова Пьера де Кубертена, который говорил, что главное – не победа, а участие. Потом надо задуматься о том, что спорт – это не только соревнование. Я – за то, чтобы Китай участвовал в Олимпиаде. Знаю, что ИИХФ работают над тем, чтобы это получилось. Надеюсь, что мы все вместе с МОК, федерацией хоккея Китая и ИИХФ придумаем, как это сделать. Уверен, что всё получится.

К сожалению, из-за пандемии Китаю было непросто подготовить сборную. Сейчас ещё возникла проблема по допуску игроков на соревнования, в ИИХФ надеются, что смогут их решить. Но дело не в уровне сборной, это Олимпиада. Лично я не сомневаюсь, что Китай примет участие в Олимпиаде, это очень важно. Надеюсь, что совет ИИХФ вместе с МОК найдёт решение, и эти парни смогут сыграть. В Китае много китайских игроков, участвовать в домашней Олимпиаде – это их мечта. Да, Китай попал в очень сложную группу, но не думаю, что в Пекине будут огромные разгромы. Я человек старой закалки, на мой взгляд, главное в Олимпиаде – участие», — сказал Фазель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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