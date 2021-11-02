Обозреватель The Athletic: «Тампа» побеждает «Вашингтон» в шоу Андрея Василевского

Обозреватель The Athletic Джо Смит на своей странице в «Твиттере» отметил роль голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в победе «молний» в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).
«Тампа» побеждает «Кэпиталз» 3:2 в шоу Андрея Василевского», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Российский голкипер Андрей Василевский пропустил два гола и сделал 31 сейв.
В составе победителей отличились Алекс Киллорн, Энтони Чирелли и Брейден Пойнт. За «Вашингтон» забивали Бретт Лисон и Конор Шири. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.
- 2 ноября 2021
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