Крэйг Вудкрофт останется главным тренером сборной Беларуси
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Главный тренер Крэйг Вудкрофт продолжит работу с национальной сборной Беларуси, сообщает официальный телеграм-канал ФХБ.
Федерацией хоккея Беларуси сформирован тренерский штаб национальной сборной, который будет работать с командой в ближайшее время. Главным тренером сборной в течение всего цикла останется Крэйг Вудкрофт, его ассистентом в ноябрьскую международную паузу станет Константин Кольцов.
С 11 по 13 ноября сборная Беларуси примет участие в международном товарищеском «Турнире четырёх наций» в Словении, где сыграет с командой хозяев и сборными Франции и Австрии:
11.11.2021 – 17:30* – Беларусь – Австрия
12.11.2021 – 21:00* – Словения – Беларусь
13.11.2021 – 21:00* – Франция – Беларусь
* по белорусскому времени.
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