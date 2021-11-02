Крэйг Вудкрофт останется главным тренером сборной Беларуси

Главный тренер Крэйг Вудкрофт продолжит работу с национальной сборной Беларуси, сообщает официальный телеграм-канал ФХБ.



Федерацией хоккея Беларуси сформирован тренерский штаб национальной сборной, который будет работать с командой в ближайшее время. Главным тренером сборной в течение всего цикла останется Крэйг Вудкрофт, его ассистентом в ноябрьскую международную паузу станет Константин Кольцов.



С 11 по 13 ноября сборная Беларуси примет участие в международном товарищеском «Турнире четырёх наций» в Словении, где сыграет с командой хозяев и сборными Франции и Австрии:



11.11.2021 – 17:30* – Беларусь – Австрия



12.11.2021 – 21:00* – Словения – Беларусь



13.11.2021 – 21:00* – Франция – Беларусь



* по белорусскому времени.

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