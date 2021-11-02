Бывшая жена экс-тренера «Питтсбурга» заявила, что подверглась насилию от наставника фарма

Эрин Скальде, бывшая жена экс-тренера фарм-клуба «Питтсбург Пингвинз» Джаррода Скальде, подала в суд на «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон», сообщает журналист Грег Вышински на своей странице в «Твиттере».
Она утверждает, что в 2018 году подверглась сексуальному насилию со стороны главного тренера команды из АХЛ Джона «Кларка» Донателли. В деле утверждается, что преступление произошло 11 ноября 2018 года, когда команда находилась на выезде в Провиденсе. Женщина утверждает, что в клубе не только не занимались расследованием данного дела, но и обвинили её во лжи.
Ответчиками по делу будут проходить многие представители клуба, в том числе один из владельцев команды Марио Лемье, а также нынешний генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин, который тогда работал в системе «Пингвинз».
- 2 ноября 2021
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