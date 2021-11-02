Галиев забил самый быстрый гол сезона КХЛ, поразив ворота минского «Динамо» на 8-й секунде

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором минское «Динамо» встречается с московскими одноклубниками. Встреча проходит на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси. Счёт к началу первого периода — 1:0 в пользу подопечных Алексея Кудашова.
Москвичи выиграли стартовое вбрасывание, после чего шайба пришла к Вячеславу Войнову. Он отдал передачу на Вадима Шипачёва, организовав атаку. Нападающий резво пробежал по правому флангу и сделал прострельный перевод на пятак, откуда Станислав Галиев послал шайбу мимо Алексея Колосова. Бело-голубым понадобилось всего восемь секунд, чтобы открыть счёт. Этот гол стал самым быстрым в текущем сезоне КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, предыдущий самый быстрый гол этого сезона также был на счету Галиева. 12 сентября в гостях у хабаровского «Амура» Галиев точным броском в касание открыл счёт на 12-й секунде.
- 2 ноября 2021
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