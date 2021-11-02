Александр Волков набрал первое очко за СКА в дебютном матче

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» встречается со СКА. Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Счёт к середине второго периода — 1:1.

На 22-й минуте армейцы разыграли большинство и открыли счёт в матче. Александр Волков отдал передачу к воротам, Никита Гусев прострелил на пятак, а Андрей Кузьменко переправил шайбу в ворота.

Волков набрал первое очко за СКА в дебютном матче.

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Напомним, 27 октября СКА на официальном сайте объявил о подписании четырёхлетнего контракта с российским нападающим Александром Волковым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года. Форвард получил 92-й номер.