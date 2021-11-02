Александр Волков набрал первое очко за СКА в дебютном матче
Поделиться
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» встречается со СКА. Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Счёт к середине второго периода — 1:1.
На 22-й минуте армейцы разыграли большинство и открыли счёт в матче. Александр Волков отдал передачу к воротам, Никита Гусев прострелил на пятак, а Андрей Кузьменко переправил шайбу в ворота.
Волков набрал первое очко за СКА в дебютном матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, 27 октября СКА на официальном сайте объявил о подписании четырёхлетнего контракта с российским нападающим Александром Волковым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года. Форвард получил 92-й номер.
Комментарии
- 2 ноября 2021
-
21:52
-
21:32
-
21:31
-
21:20
-
20:48
-
20:38
-
20:35
-
20:27
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:45
-
19:22
-
19:04
-
18:56
-
18:46
-
18:38
-
18:07
-
17:46
-
17:42
-
17:22
-
16:55
-
16:42
-
16:29
-
15:49
-
15:35
-
15:10
-
14:49
-
14:21
-
14:12
-
13:39
-
13:28
-
13:24
-
12:57
-
12:28
Партнерский контент