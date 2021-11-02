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«Северсталь» нанесла «Спартаку» третье поражение подряд

«Северсталь» нанесла «Спартаку» третье поражение подряд
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Бориса Миронова.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2021, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Б
Спартак
Москва
1:0 Лишка (Няттинен) – 27:18' (5x5)   1:1 Вишневский (Виртанен, Лехтеря) – 43:38' (5x5)   2:1 Гераськин (Думбадзе) – 48:11' (5x5)   2:2 Лехтеря (Хед, Виртанен) – 57:13' (5x5)   3:2 Кодола – 65:00' (ПБ)

На 28-й минуте Адам Лишка с передачи Йоонаса Няттинена вывел череповчан вперёд. На 44-й минуте Дмитрий Вишневский сравнял счёт. Очки за результативные пасы на свой счёт записали Джейк Виртанен и Йори Лехтеря. На 49-й минуте Игорь Гераськин с передачи Давида Думбадзе забросил вторую шайбу в ворота Оскара Данска. На 58-й минуте Йори Лехтеря перевёл игру в овертайм. Победный гол забил Владислав Кодола.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце сыграет с «Автомобилистом». «Спартак» встретится в Санкт-Петербурге со СКА. Оба матча состоятся 4 ноября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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