«Северсталь» нанесла «Спартаку» третье поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Бориса Миронова.

На 28-й минуте Адам Лишка с передачи Йоонаса Няттинена вывел череповчан вперёд. На 44-й минуте Дмитрий Вишневский сравнял счёт. Очки за результативные пасы на свой счёт записали Джейк Виртанен и Йори Лехтеря. На 49-й минуте Игорь Гераськин с передачи Давида Думбадзе забросил вторую шайбу в ворота Оскара Данска. На 58-й минуте Йори Лехтеря перевёл игру в овертайм. Победный гол забил Владислав Кодола.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце сыграет с «Автомобилистом». «Спартак» встретится в Санкт-Петербурге со СКА. Оба матча состоятся 4 ноября.