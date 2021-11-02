«Северсталь» нанесла «Спартаку» третье поражение подряд

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Бориса Миронова.
На 28-й минуте Адам Лишка с передачи Йоонаса Няттинена вывел череповчан вперёд. На 44-й минуте Дмитрий Вишневский сравнял счёт. Очки за результативные пасы на свой счёт записали Джейк Виртанен и Йори Лехтеря. На 49-й минуте Игорь Гераськин с передачи Давида Думбадзе забросил вторую шайбу в ворота Оскара Данска. На 58-й минуте Йори Лехтеря перевёл игру в овертайм. Победный гол забил Владислав Кодола.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в Череповце сыграет с «Автомобилистом». «Спартак» встретится в Санкт-Петербурге со СКА. Оба матча состоятся 4 ноября.
- 2 ноября 2021
-
21:52
-
21:32
-
21:31
-
21:20
-
20:48
-
20:38
-
20:35
-
20:27
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:45
-
19:22
-
19:04
-
18:56
-
18:46
-
18:38
-
18:07
-
17:46
-
17:42
-
17:22
-
16:55
-
16:42
-
16:29
-
15:49
-
15:35
-
15:10
-
14:49
-
14:21
-
14:12
-
13:39
-
13:28
-
13:24
-
12:57
-
12:28