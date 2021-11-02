«Торпедо» обыграло «Локомотив», прервав серию из трёх поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

На 12-й минуте Теодор Леннстрём, реализовав численное большинство, вывел нижегородцев вперёд. На 19-й минуте Артём Ильенко с передачи Михаила Беляева сравнял счёт. На 26-й минуте Теодор Леннстрём оформил дубль. В середине второго периода Дамир Жафяров увеличил преимущество «Торпедо». Ровно через две минуты Михаил Беляев с передачи Алексея Марченко отыграл один гол.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле сыграет с «Металлургом». «Торпедо» встретится в Нижнем Новгороде с минским «Динамо». Оба матча состоятся 4 ноября.