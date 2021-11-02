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«Торпедо» обыграло «Локомотив», прервав серию из трёх поражений

«Торпедо» обыграло «Локомотив», прервав серию из трёх поражений
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» обыграло «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2021, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 2
Локомотив
Ярославль
1:0 Леннстрём (Жафяров, Мили) – 11:53' (5x4)   1:1 Ильенко (Беляев) – 18:46' (5x5)   2:1 Леннстрём (Мили, Заар) – 25:50' (4x3)   3:1 Жафяров (Мишарин, Мили) – 31:14' (5x5)   3:2 Беляев (Марченко) – 33:14' (5x5)

На 12-й минуте Теодор Леннстрём, реализовав численное большинство, вывел нижегородцев вперёд. На 19-й минуте Артём Ильенко с передачи Михаила Беляева сравнял счёт. На 26-й минуте Теодор Леннстрём оформил дубль. В середине второго периода Дамир Жафяров увеличил преимущество «Торпедо». Ровно через две минуты Михаил Беляев с передачи Алексея Марченко отыграл один гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле сыграет с «Металлургом». «Торпедо» встретится в Нижнем Новгороде с минским «Динамо». Оба матча состоятся 4 ноября.

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