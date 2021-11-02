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Московское «Динамо» обыграло минское, забросив семь шайб

Московское «Динамо» обыграло минское, забросив семь шайб
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 7:3 (4:1, 3:0, 0:2) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2021, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 7
Динамо М
Москва
0:1 Галиев (Шипачёв, Войнов) – 00:08' (5x5)   0:2 О'Делл (Петунин, Новиков) – 04:55' (5x5)   1:2 Демков (Граовац, Воронин) – 05:47' (5x5)   1:3 Петунин (О'Делл, Рашевский) – 11:39' (5x5)   1:4 Галиев (Сергеев) – 17:50' (5x5)   1:5 Войнов (Шипачёв, Галиев) – 20:19' (5x5)   1:6 Дидковский (Муранов) – 32:42' (5x5)   1:7 О'Делл (Галиев, Шипачёв) – 38:50' (5x4)   2:7 Усов (Альмквист) – 44:53' (5x4)   3:7 Усов (Теденбю, Линдхольм) – 55:55' (5x5)

На 8-й секунде встречи Станислав Галиев вывел москвичей вперёд. На 5-й минуте Эрик О'Делл увеличил преимущество бело-голубых. На 6-й минуте Артём Демков отыграл один гол. До конца периода москвичи забросили ещё дважды усилиями Александра Петунина и Галиева. На старте второго периода Вячеслав Войнов забросил пятую шайбу, на 33-й минуте Иван Дидковский — шестую. Под занавес игрового отрезка О'Делл оформил дубль. На 45-й минуте Илья Усов во второй раз поразил ворота Ивана Бочарова. На 56-й минуте Усов оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» 5 ноября дома сыграет с «Амуром». Минчане 4 ноября встретятся в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

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