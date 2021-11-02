Московское «Динамо» обыграло минское, забросив семь шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 7:3 (4:1, 3:0, 0:2) в пользу подопечных Алексея Кудашова.
На 8-й секунде встречи Станислав Галиев вывел москвичей вперёд. На 5-й минуте Эрик О'Делл увеличил преимущество бело-голубых. На 6-й минуте Артём Демков отыграл один гол. До конца периода москвичи забросили ещё дважды усилиями Александра Петунина и Галиева. На старте второго периода Вячеслав Войнов забросил пятую шайбу, на 33-й минуте Иван Дидковский — шестую. Под занавес игрового отрезка О'Делл оформил дубль. На 45-й минуте Илья Усов во второй раз поразил ворота Ивана Бочарова. На 56-й минуте Усов оформил дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» 5 ноября дома сыграет с «Амуром». Минчане 4 ноября встретятся в Нижнем Новгороде с «Торпедо».
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