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«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию СКА, обыграв армейцев в серии буллитов

«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию СКА, обыграв армейцев в серии буллитов
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2021, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кузьменко (Гусев, Волков) – 21:19' (5x4)   1:1 Акользин (Пашнин, Неколенко) – 28:07' (5x5)   2:1 Кузьменко (Швец-Роговой, Кемппайнен) – 40:23' (5x5)   2:2 Коростелёв – 52:29' (5x5)   2:3 Коростелёв – 65:00' (ПБ)

На 22-й минуте Андрей Кузьменко, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Никита Гусев и Александр Волков. На 29-й минуте Павел Акользин сравнял счёт. На первой минуте третьего периода Андрей Кузьменко оформил дубль. На 53-й минуте Никита Коростелёв сравнял счёт. Победную шайбу в серии буллитов забросил Коростелёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с московским «Спартаком». «Металлург» встретится в Ярославле с местным «Локомотивом». Оба матча запланированы на 4 ноября.

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