«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию СКА, обыграв армейцев в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
На 22-й минуте Андрей Кузьменко, реализовав численное большинство, вывел хозяев вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Никита Гусев и Александр Волков. На 29-й минуте Павел Акользин сравнял счёт. На первой минуте третьего периода Андрей Кузьменко оформил дубль. На 53-й минуте Никита Коростелёв сравнял счёт. Победную шайбу в серии буллитов забросил Коростелёв.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с московским «Спартаком». «Металлург» встретится в Ярославле с местным «Локомотивом». Оба матча запланированы на 4 ноября.
- 2 ноября 2021
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