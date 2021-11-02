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Кудашов: минское «Динамо» оказалось в сложной ситуации, но очень достойно сражалось

Кудашов: минское «Динамо» оказалось в сложной ситуации, но очень достойно сражалось
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итоги встречи с минчанами (7:3), а также оценил дебют защитника Антона Белова.

«Хочу поблагодарить соперника за игру. Минчане оказались в сложной ситуации, но очень достойно сражались. У нас тоже непростая история — восемь травмированных. Молодые играли, некоторые — первый матч. Хорошо влились в коллектив и справились. Игра удалась.

Вторую игру проигрываем третий период? Недонастрой был. Когда забили семь голов, то расслабились. Упущение, будем исправлять. Ничего не создали в большинстве «пять на три»? Почему ничего не создали? Там вратарь здорово сыграл. Моменты были.

Белов нормально сыграл», — приводит слова Кудашова официальный телеграм-канал москвичей.

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