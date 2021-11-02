Адвокат жертвы расизма обвинил НХЛ во лжи по делу тренера «Автомобилиста» Питерса

Адвокат Бен Мейселас, представляющий интересы Акима Алиу, на своей странице в «Твиттере» прокомментировал слова заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли. Ранее представитель лиги сообщил, что НХЛ завершила расследование в отношении тренера Билла Питерса и связывалась с представителями Алиу по поводу дальнейших шагов.



«Для меня это новость, это неправда. Я представитель Акима, и НХЛ не связывалась с нами больше года. Кроме того, расследование касалось более широких вопросов расизма, с которыми Аким сталкивался на протяжении всей своей карьеры в НХЛ, а не ограничивалось ситуацией с Питерсом. Со свидетелями, о которых мы им рассказывали, не связались», — говорится в сообщении.



Напомним, в ноябре 2019 года форвард Аким Алиу обвинил Питерса в расистских высказываниях в свой адрес. По его словам, инциденты происходили 10 лет назад, когда игрок и тренер пересеклись в клубе АХЛ «Рокфорд». Питерс покинул пост тренера «Калгари Флэймз» на фоне скандала с расистскими высказываниями, а в 2020 году возглавил «Автомобилист».

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