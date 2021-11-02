Профсоюз игроков НХЛ проведёт расследование по поводу реакции на обращение Кайла Бича

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) на официальном сайте опубликовала заявление по итогам заседания исполнительного совета организации.



«На заседании исполнительного совета профсоюза Дональд Фер рекомендовал проведение независимого расследования сторонним юрисконсультом, чтобы изучить реакцию NHLPA на дело Кайла Бича. Правление в настоящее время голосует по этому вопросу», — говорится в сообщении.



По информации журналистки ESPN Эмили Каплан, на заседании не обсуждали возможную отставку главы профсоюза Дональда Фера.



Напомним, ранее экс-форвард «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Бич сообщил, что он подвергся нападкам сексуального характера со стороны Брэда Олдрича, работавшего в то время видеотренером команды. На тот момент хоккеисту было 20 лет, и его вызвали из фарм-клуба во время розыгрыша Кубка Стэнли.



В докладе юридической фирмы Jenner & Block, проводившей расследование по этому делу, говорится, что Бич сообщил об инциденте с участием Олдрича в профсоюз. Дональд Фер дал обещание расследовать случившееся, но не сдержал его.

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