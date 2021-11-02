Брагин: Волков будет в СКА на ведущих ролях, думаю, продолжит играть в связке с Гусевым

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с «Металлургом» (2:3 Б), а также прокомментировал дебют форварда Александра Волкова.

«Хорошая игра от обеих команд, хороший третий период. Много шансов было, надо было решать в основное время, но не забили. По буллитам проиграли, готовимся дальше. Мы всегда играем от себя, агрессия на каждом участке площадки — это стиль СКА, мы не отступаем.

Волков провёл хороший матч. Конечно, давно не играл, но сыграл полезно, и шансы у него были хорошие, и по движению выглядел неплохо. Он играющий парень, я прекрасно его помню ещё по молодёжной сборной. Думаю, Волков будет в СКА на ведущих ролях. Нужно время, чтобы ребята привыкли друг к другу. Думаю, связка с Гусевым так и будет играть. Нужно немного времени, они одинаково понимают игру, на тренировках уже чувствуют друг друга. Думаю, со временем будет ещё лучше.

Кетов в третьем периоде не играл, потому что мы играли в три звена, хотели выиграть, увеличить скоростные качества команды. Это сработало, только не забили. Выпускали с Гусевым и Морозовым Хуснутдинова и Цицюру вместо Волкова, потому что искали варианты.

Кузьменко сегодня опять забил два гола, ещё имел шансы. Он сказал, что так сложилось, шайба чуть прыгала, поэтому только из-под ноги успел бросить. Конечно, пусть творит!» — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.