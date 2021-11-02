Брагин: со Знарком общаемся уже давно. Хорошее, позитивное общение

Главный тренер СКА Валерий Брагин после встречи с «Металлургом» (2:3 Б) поделился деталями о взаимодействии с Олегом Знарком.

«Зыков приболел, Бурдасов уже на подходе, у Ожиганова травма. Почему в СКА по полчаса играют не российские защитники, а Лехтонен и Робинсон? Мы играем в шесть защитников, сегодня Кирсанов немного выпал, давно не играл. Робинсон и Лехтонен привыкли в таком ритме играть, спокойно выдерживают.

Чибриков, Свечков и Мичков сейчас поедут играть за сборную, там получат практику, а дальше посмотрим. Не страшно ли отпускать Мичкова в сборную? Он сейчас хорошо выглядит, играл здесь, переварил всю нагрузку, которая была летом.

Со Знарком общаемся уже давно. Хорошее, позитивное общение», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.