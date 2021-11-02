И. Воробьёв: про «американское время» ни к чему не сказал, что только на льду не говорится

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал свои слова во время перерыва матча со СКА (3:2 Б) о моменте с удалением Егора Яковлева на Александре Яковлеве.
«К чему сказал «живёт по американскому времени»? Ни к чему, что там только на льду не говорится! Так, завести своих…
Не знаю, почему «Магнитка» так хорошо играет на выезде. Последний выездной матч помню, а то, что было до этого, уже всё забыл. Давайте дальше смотреть. На выезде легче? Везде хорошо, где нас нет.
В третьем периоде стали принимать медленные неправильные решения. Там, где надо было отдать, мы выводили, где надо было выводить – пытались сыграть в пас. Надо сказать комплимент СКА, они хорошо на нас накатывали. Хотя у нас сегодня было собрание на эту тему, говорили о том, как активно играет СКА, не отступает. В третьем периоде на полпериода мы с этим плохо справлялись, Юхо нас держал в игре», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 ноября 2021
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