И. Воробьёв: про «американское время» ни к чему не сказал, что только на льду не говорится

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал свои слова во время перерыва матча со СКА (3:2 Б) о моменте с удалением Егора Яковлева на Александре Яковлеве.

«К чему сказал «живёт по американскому времени»? Ни к чему, что там только на льду не говорится! Так, завести своих…

Не знаю, почему «Магнитка» так хорошо играет на выезде. Последний выездной матч помню, а то, что было до этого, уже всё забыл. Давайте дальше смотреть. На выезде легче? Везде хорошо, где нас нет.

В третьем периоде стали принимать медленные неправильные решения. Там, где надо было отдать, мы выводили, где надо было выводить – пытались сыграть в пас. Надо сказать комплимент СКА, они хорошо на нас накатывали. Хотя у нас сегодня было собрание на эту тему, говорили о том, как активно играет СКА, не отступает. В третьем периоде на полпериода мы с этим плохо справлялись, Юхо нас держал в игре», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.