А. Волков: чувствую кайф от возвращения в Россию. Скучал по стране
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Нападающий санкт-петербургского СКА Александр Волков после поражения в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:3 Б) поделился эмоциями от возвращения в Россию.
«Чувствую кайф от возвращения в Россию. Скучал по стране. Питер — красивый, хороший город. Ещё не успел толком прогуляться. Сейчас всё закрыто, ковид. Будут выходные — прогуляемся с женой. Покажу ей, где рос», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
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