Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

А. Волков — о переезде в КХЛ: фактор Олимпиады повлиял, здесь все смотрят за тобой

А. Волков — о переезде в КХЛ: фактор Олимпиады повлиял, здесь все смотрят за тобой
Комментарии

Нападающий СКА Александр Волков после поражения в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:3 Б) поделился деталями о переезде в КХЛ.

«Приехал сюда, что улучшить себя. Фактор сборной на Олимпиаде тоже повлиял. Здесь все смотрят за тобой. Видят, как ты развиваешься. Покончено ли с мечтами об НХЛ? С мечтами никогда не покончено. Я ни о чём не жалею. Всё идёт как надо. Значит, будет ещё лучше. Трофеи — трофеями, но надо расти как игрок. А трофеи придут», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Новость по теме
«Металлург» прервал пятиматчевую победную серию СКА, обыграв армейцев в серии буллитов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021