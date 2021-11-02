А. Волков — о переезде в КХЛ: фактор Олимпиады повлиял, здесь все смотрят за тобой

Нападающий СКА Александр Волков после поражения в матче с магнитогорским «Металлургом» (2:3 Б) поделился деталями о переезде в КХЛ.

«Приехал сюда, что улучшить себя. Фактор сборной на Олимпиаде тоже повлиял. Здесь все смотрят за тобой. Видят, как ты развиваешься. Покончено ли с мечтами об НХЛ? С мечтами никогда не покончено. Я ни о чём не жалею. Всё идёт как надо. Значит, будет ещё лучше. Трофеи — трофеями, но надо расти как игрок. А трофеи придут», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.