Главный тренер «Далласа» недоволен игрой Гурьянова. Дениса могут вывести из состава

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс раскритиковал игру нападающего Дениса Гурьянова. Тренер не исключил, что россиянин может угодить в запас.



«В звене не должен выпадать ни один игрок. Если хоть кто-то даёт слабину, то это вредит всем. Я хочу видеть большую отдачу от Дениса. Он может показывать большее», — приводит слова Боунесса журналист Майк Хейка на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 23 октября в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал на своём льду «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. На последней минуте овертайма точный бросок Дениса Гурьянова после сольного прохода принёс «Старз» победу в этом матче.

Этот гол является единственным для Гурьянова в восьми встречах сезона.