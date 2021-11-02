Известный агент НХЛ: клубы недовольны действиями главы лиги. Пришло время уволить Беттмэна

Агент Аллан Уолш на своей странице в «Твиттере» сообщил, что сразу несколько клубов Национальной хоккейной лиги крайне недовольны работой комиссионера лиги Гэри Беттмэна.

«Я слышал, что несколько владельцев клубов НХЛ «очень обеспокоены и несчастливы» из-за действий главы лиги Гэри Беттмэна. Думаю, даже они осознают, что настало время перемен в НХЛ и культуре — перемен в «верхушке». Пришло время уволить Беттмэна!» — говорится в сообщении.

Кроме того, он утверждает, что в клубах недовольны тем, как глава НХЛ повёл себя в ситуации с сексуальным скандалом в «Чикаго Блэкхоукс». Также клубы считают, что он выбрал неправильную линию поведения при обсуждении ситуации с хроническими травмами игроков, что привело к судебным разбирательствам.



Наконец, некоторые клубы лиги считают, что у Национальной хоккейной лиги нет чёткого плана развития, в результате чего лига уступает в популярности другим видам спорта в Америке.

Напомним, ранее экс-форвард «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Бич сообщил, что он подвергся нападкам сексуального характера со стороны Брэда Олдрича, работавшего в то время видеотренером команды. На тот момент хоккеисту было 20 лет, и его вызвали из фарм-клуба во время розыгрыша Кубка Стэнли.