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Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЮЧМ-2022 и расписание матчей турнира

Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЮЧМ-2022 и расписание матчей турнира
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Стало известно расписание матчей юниорского чемпионата мира по хоккею с шайбой 2022 года, который пройдёт в Германии, сообщается на официальном сайте ИИХФ.

Сборная России попала в группу В вместе с Германией, Швецией, Беларусью и Чехией. Группа А состоит из сборных Канады, Финляндии, США, Швейцарии и Латвии.

Чемпионат мира до 18 лет начнётся в Ландсхуте с матчей Россия — Беларусь ​​и Швеция — Чехия.

Полное расписание матчей юниорской сборной России:

21 апреля, Россия — Беларусь
22 апреля, Чехия — Россия
24 апреля, Россия — Швеция
26 апреля, Германия — Россия

Напомним, чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет состоится в Германии. Заявка немецкой ассоциации хоккея была единогласно принята командами-участницами и Советом ИИХФ. Турнир запланирован на 21 апреля – 1 мая 2022 года.

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