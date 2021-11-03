Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЮЧМ-2022 и расписание матчей турнира

Стало известно расписание матчей юниорского чемпионата мира по хоккею с шайбой 2022 года, который пройдёт в Германии, сообщается на официальном сайте ИИХФ.
Сборная России попала в группу В вместе с Германией, Швецией, Беларусью и Чехией. Группа А состоит из сборных Канады, Финляндии, США, Швейцарии и Латвии.
Чемпионат мира до 18 лет начнётся в Ландсхуте с матчей Россия — Беларусь и Швеция — Чехия.
Полное расписание матчей юниорской сборной России:
21 апреля, Россия — Беларусь
22 апреля, Чехия — Россия
24 апреля, Россия — Швеция
26 апреля, Германия — Россия
Напомним, чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет состоится в Германии. Заявка немецкой ассоциации хоккея была единогласно принята командами-участницами и Советом ИИХФ. Турнир запланирован на 21 апреля – 1 мая 2022 года.
- 3 ноября 2021
-
00:10
-
00:00
- 2 ноября 2021
-
23:54
-
23:48
-
23:44
-
23:37
-
23:32
-
23:24
-
23:16
-
23:14
-
23:12
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
22:57
-
22:52
-
22:47
-
22:41
-
22:28
-
22:21
-
22:12
-
22:04
-
21:52
-
21:32
-
21:31
-
21:20
-
20:48
-
20:38
-
20:35
-
20:27
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:45
-
19:22