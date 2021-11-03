Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЮЧМ-2022 и расписание матчей турнира

Стало известно расписание матчей юниорского чемпионата мира по хоккею с шайбой 2022 года, который пройдёт в Германии, сообщается на официальном сайте ИИХФ.



Сборная России попала в группу В вместе с Германией, Швецией, Беларусью и Чехией. Группа А состоит из сборных Канады, Финляндии, США, Швейцарии и Латвии.



Чемпионат мира до 18 лет начнётся в Ландсхуте с матчей Россия — Беларусь ​​и Швеция — Чехия.

Полное расписание матчей юниорской сборной России:

21 апреля, Россия — Беларусь

22 апреля, Чехия — Россия

24 апреля, Россия — Швеция

26 апреля, Германия — Россия

Напомним, чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет состоится в Германии. Заявка немецкой ассоциации хоккея была единогласно принята командами-участницами и Советом ИИХФ. Турнир запланирован на 21 апреля – 1 мая 2022 года.